Receção ao FC Porto foi a terceira melhor casa da época para o Benfica

O duelo entre o Benfica e o FC Porto teve 62.028 adeptos nas bancadas, tornando-se na terceira melhor assistência registada no Estádio da Luz, na presente temporada. Apesar de trata-se de um jogo muito importante, os duelos com o PSG (62.306) e o Sporting (62.295) contaram com mais espectadores nas bancadas. O facto de estarmos em época festiva da Páscoa, com muitas pessoas de férias longe de Lisboa, pode ter afastado adeptos do Estádio da Luz e de uma eventual casa cheia.