Receção ao Liverpool vale quase 40 mil euros de multa ao Benfica

O Benfica foi esta quinta-feira multado pelo Comité de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA em cerca de 40 mil euros pelos incidentes que aconteceram na receção das águias ao Liverpool, no dia 5 de abril, a contar para o duelo da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

O lançamento de objetos para o relvado no decorrer do encontro valeu às águias uma multa de 20 mil euros, valor que aumenta com as multas por invasão de campo (5 mil euros), bloqueio de acesso dos adeptos ao estádio (8 mil euros) e ainda pelo lançamento de engenhos pirotécnicos (5.750 euros). No total, as águias foram multadas em 38.750 euros.

Também o Liverpool foi visado pelo Comité de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA. O clube inglês foi multado em 10 mil euros por atraso no início de jogo na Luz.



Recorde-se que durante o encontro um adepto do Benfica arremessou um objeto - parecido a um pau de bandeira - na direção de Luis Díaz quando o extremo do Liverpool celebrava o terceiro e último golo do Liverpool no Estádio da Luz (1-3). O objeto não pareceu acertar no colombiano mas passou perto.