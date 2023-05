Recurso improcedente: Multa de 10.200 euros ao Benfica mantém-se

O recurso do Benfica à multa de 10.200 euros pelo comportamento dos adeptos no jogo frente ao Gil Vicente, em Barcelos, a 29 de abril, foi considerado improcedente. Desta forma, as águias vão mesmo ter de pagar o valor em causaO Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol aplicou esta punição depois de terem sido atiradas duas tochas para dentro do relvado numa altura em que o jogo estava nos 77 minutos.Esse incidente levou a que o reinício do jogo tivesse sido atrasado cerca de 30 segundos. Esses artefactos pirotécnicos foram "provenientes da bancada topo norte, exclusivamente dedicada a adeptos da equipa visitante." As águias, refira-se, venceram esse encontro por 2-0.