Recusa de vedetismo em noite de alívio

Com o apuramento para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões garantido e perante a série de 20 jogos consecutivos sem perder desde o início da temporada, reina a alegria na Luz. Os méritos de Roger Schmidt em tudo isto? O treinador prefere atirar os louros para todos menos ele. "Isto é o Benfica! Não tem nada a ver comigo. Tem a ver com os jogadores, com a forma como eles jogam. Sem isso não seria possível jogar tão bem durante tanto tempo. Poder garantir o apuramento em casa e ao quinto jogo é muito especial. Aprecio muito o que os jogadores e os adeptos estão a fazer. Foi um grande dia para o Benfica", afirmou à Eleven 1.

Certo é que o alemão já tinha demonstrado o quão especial foi esta vitória pelo abraço à equipa técnica e aos jogadores. No final, expressou tudo aquilo que sentia.

"Estou aliviado. Sabemos que é muito importante chegar aos oitavos-de-final", frisou, sem entrar em promessas precoces quando foi questionado se os adeptos podiam sonhar com a conquista da Champions.

"O que pode acontecer?", brincou antes de se lançar à luta para alcançar o primeiro lugar do grupo. "Estamos a jogar a um nível de topo, o desafio é manter. Não é altura para mudar de atitude. Temos um novo objetivo, que é chegar ao primeiro lugar. Não é impossível", sublinhou.

Mas a razão de felicidade passou também pela exibição considerada quase "perfeita" pelo técnico dos encarnados. "Fizemos um jogo fantástico, com e sem bola. Podíamos ter marcado o quinto ou sexto golo. Fomos quase perfeitos. Faltou-nos alguma sorte no fim, mas claro que merecemos a vitória", frisou.