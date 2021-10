Red Pass voltam a ser vendidos a 21 de outubro

O Benfica anunciou que irá colocar os Red Pass pela primeira vez à venda esta temporada a 21 de outubro, venda essa que se estenderá até ao final do dia 2 de novembro. Os encarnados garantem que face à pandemia e ao Cartão do Adepto a comercialização não pôde começar mais cedo.





"Desde o alívio das restrições provocadas pela pandemia, o clube tem procurado retomar o processo de renovação e aquisição dos lugares de época o mais rapidamente possível. Um desígnio retardado devido às contingências decorrentes da reserva obrigatória de lugares para os portadores do Cartão de Adepto, uma imposição da APCVD – Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto. No máximo respeito pelas questões de segurança e num espírito de total equidade para com todos os sócios e adeptos do Sport Lisboa e Benfica, o clube tem procurado reduzir aquilo que foi inicialmente determinado como área restrita para Cartão de Adepto, aguardando uma resolução definitiva para breve, por forma a disponibilizar o máximo de lugares aos seus sócios e adeptos", pode ler-se no comunicado publicado pelas águias no site oficial. Contudo, os preços não foram divulgados.Em 2020/21, os bilhetes de época para o Estádio da Luz não foram colocados à venda pelo Benfica. Em 2019/20, as águias anunciaram um "recorde impressionante" de Red Pass vendidos, com mais de 43 mil lugares comercializados.