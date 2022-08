Redes das balizas da Luz com nova cor para Benfica-Dínamo Kiev

Depois da vitória por 2-0 no primeiro encontro, o Benfica recebe esta terça-feira, o Dínamo Kiev, às 20h00, na 2ª mão do playoff da Liga dos Campeões. Para o jogo desta noite, as águias vão estrear novas redes nas balizas e saltam à vista as listas encarnadas.Para o encontro espera-se. Pela terceira vez em quatro jogos desde o arranque da época, o número de lugares vendidos está acima da capacidade do estádio através da cedência em mercado secundário.