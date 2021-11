Redes não perdoam: Seferovic é o rei dos 'memes'

Em noite de Liga dos Campeões as redes sociais, em especial o Twitter, são implacáveis. Seja na hora de celebrar um grande golo ou para destacar um falhanço épico. E hoje, inevitavelmente, o 'palco' mediático é de Seferovic.

O 'pecado' do suíço do Benfica colocou-o nos 'trends' e as brincadeiras são mais do que muitas. Daqueles que garantem que o jogador vai ficar em terra e não regressará tão cedo ao Estádio da Luz até aqueles que relembram o lance e notam que apesar do primeiro bom gesto técnico, o toque final foi desolador.

Há também quem puxe pela memória para encontrar outro jogador notado por falhanços surreais. É o caso de Tote, que muitos já não se lembram, mas que teve uma passagem fugaz pelo emblema da águia.

Eu bem sabia que vender a camisola do seferovic era uma decisão acertada...



Que magia sobre o GR e uma finalização à Tote...#FCBSLB #Benfica #seferovic #UCL pic.twitter.com/NL0QlWS9AO — Pedro Ventura (@1pedroventura1) November 23, 2021

Da hipotética 'dura' que Jesus dará ao jogador helvético até à nova carta de FIFA 22, há um pouco de tudo, mas a verdade é que no recato do lar e atrás de um PC torna-se bem mais fácil marcar um golo.