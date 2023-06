Benfica anuncia calendário da pré-época: as datas, os jogos, as viagens e os adversários já conhecidos

O Benfica anunciou esta terça-feira o calendário da pré-época dos campeões nacionais. O arranque está marcado para 5 de julho com os habituais testes médicos e físicos seguindo depois a equipa para Inglaterra, dia 9, rumando a St. George's Park, 'casa' dos encarnados em outras pré-temporadas.No planeamento, estão jogos com o Southampton (em Inglaterra), Basileia (na Suíça) e Feyenoord (na Holanda).A equipa orientada por Roger Schmidt disputa também o Troféu do Algarve (adversários a designar). Já a Eusébio Cup tem o anúncio da data de realização pendente do agendamento da Supertaça.5 de julho: arranque da pré-época, com testes médicos e físicos.9 a 15 de julho: estágio em Inglaterra, no St. George's Park.12 de julho: jogo particular, à porta fechada, frente ao Southampton (15 horas)15 de julho: voo para Basileia (Suíça) após o almoço16 de julho: jogo particular com o FC Basileia no Estádio St. Jakob-Park (15 horas); regresso a Lisboa após o encontro.20 e 21 de julho: participação no Troféu do Algarve (adversários por designar)30 de julho: Jogo particular frente ao Feyenoord, no Estádio De Kuip, na Holanda, às 15 horas; equipa viaja de volta para Lisboa após a partida.Eusébio Cup: anúncio oficial da data está dependente do agendamento da Supertaça.