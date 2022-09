Regresso à titularidade no Benfica à vista para António Silva

Face à lesão de Morato e perante a iminente saída de Vertonghen, tudo indica que António Silva voltará a ser titular na equipa encarnada, desta vez frente ao Vizela, no Estádio da Luz. Recorde-se que, na última deslocação das águias, ao Bessa, já tinha sido o jovem central a agarrar a vaga deixada por Otamendi, que cumpria castigo após expulsão frente ao Casa Pia. No final do jogo com os axadrezados, Schmidt deixou elogios a António Silva.