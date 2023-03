Regresso ao Seixal com apenas nove atletas disponíveis

As portas do Benfica Campus, no Seixal, voltam hoje a abrir para o plantel profissional. Após o triunfo (5-1) sobre o V. Guimarães, no último sábado, os jogadores fizeram o habitual treino de recuperação e tiveram direito a uma semana de folga antes de um ciclo decisivo, com a receção ao FC Porto e o duplo embate com o Inter nos ‘quartos’ da Champions. Gilberto, Grimaldo, Morato, Lucas Veríssimo, Florentino, Chiquinho, Neres, Tengstedt e Rafa – os nove fisicamente aptos que não foram chamados às seleções – apresentam-se hoje, bem como os lesionados Ristic, Gonçalo Guedes e Draxler.