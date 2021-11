Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Regresso de João Mário na calha Médio debatia-se com uma contusão lombar que o afastou do jogo com o Paços de Ferreira





SORRIDENTE. João Mário foi presença notada no treino

• Foto: Rui Minderico