O Benfica vai tentar o regresso de Nélson Semedo no verão, segundo adianta a 'CNN Portugal'. De acordo com aquele canal de televisão, o lateral-direito português, de 29 anos, finda contrato com o Wolverhampton e as águias ponderam aproveitar essa questão, ainda que os ingleses tenham uma opção de prolongamento no vínculo do jogador do seu lado.O internacional português chegou ao Wolves em 2020, proveniente do Barcelona, e esta temproada tem sido escolha habitual, tanto de Bruno Lage como Julen Lopetegui no lado direito da defesa: soma 23 partidas oficiais até agora.Semedo deixou a Luz, como campeão nacional, em 2017, rumando à Catalunha a troco de 30,5 milhões de euros . Cumpriu duas temporadas na principal equipa dos encarnados depois de ter sido contratado ao Sintrense, com 18 anos, em 2012, começando pela formação secundária das águias apenas em 2013, após uma época no Fátima.