José António dos Santos informou o Benfica que continua a procurar um acordo com John Textor com vista à venda dos 16,32% que detém da SAD encarnada, revelaram as águias num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).Inicialmente, refira-se, existiu um entendimento entre o 'Rei dos Frangos' e o norte-americano para a venda de 25% da SAD. Porém, face ao fim do acordo entre o empresário do ramo agro-alimentar e outros dois acionistas da SAD, a Quinta de Jugais e José Guilherme - um acordo que permitiria a José António dos Santos reforçar a sua posição acionista e posteriormente vendê-la a Textor -, a percentagem detida por José António dos Santos fica nos 16%. "O ora declarante e John C. Textor mantém interesse na conclusão do negócio que respeita à transmissão de um total de 3.680.000 ações ordinárias, escriturais e nominativas, representativas de 16% do capital social da Benfica SAD, pelo que, com reporte à presente data, mantém negociações em vista a alcançarem um acordo nesse sentido", pode ler-se no comunicado.Recorde-se que ontem, numa entrevista à BTV, Rui Costa admitiu que tem mantido conversas com John Textor, o empresário norte-americano que pretende investir na SAD: "Temos tido conversas com Textor. Ainda esta semana os dois vice-presidentes com esse dossiê tiveram mais uma reunião, temos tentado ver se é oportuno ou não. Não fazemos nada de forma leviana. Estamos a analisar até onde Textor possa ser oportuno para o Benfica. Enquanto eu aqui estiver o Benfica será dos benfiquistas e não perderá a maioria do capital da SAD!"A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD ("Benfica SAD") vem por este meio, nos termos e para efeitos do disposto no artigo 17.º do Código dos Valores Mobiliários, informar que recebeu no dia 11 de janeiro de 2022, o seguinte comunicado do acionista José António dos Santos:"José António dos Santos, casado, natural de Miragaia, concelho da Lourinhã, portador do Bilhete de Identidade número 1071712 9, emitido em 14/03/2003, pelos Serviços de Identificação Civil da Direção Geral dos Registos e do Notariado, com validade vitalícia, titular do número de identificação fiscal 110068920 e com domicílio profissional no Edifício Avibom, Vila Facaia, 2565-642 Ramalhal informa, nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 16.º e 20.º do Código dos Valores Mobiliários e do artigo 2.º do Regulamento da CMVM n.º 5/2008 que:1. Na presente data mantém na sua titularidade direta um total de 3.143.942 ações ordinárias, escriturais e nominativas, representativas de cerca de 13,67 % do capital social da sociedade Sport Lisboa e Benfica – Futebol SAD ("Benfica SAD"), e que correspondem a igual percentagem dos direitos de voto na referida sociedade aberta;2. A sociedade Grupo Valouro - SGPS S.A. (com o número de identificação de pessoa coletiva 502500280, sede em Casais do Araújo, união das freguesias de Miragaia e Marteleira, concelho de Lourinhã, e o capital social de € 100.000.000), da qual é acionista (detendo, direta e indiretamente, 23,335% do respetivo capital social) e onde desempenha funções na qualidade de Presidente do Conselho de Administração, mantém a titularidade de 450.000 ações ordinárias, escriturais e nominativas, representativas de 1,9565 %, do capital social da Benfica SAD, que correspondem a igual percentagem dos direitos de voto na referida sociedade aberta;3. A sociedade Avibom - Avícola S.A. (com o número de identificação de pessoa colectiva 503742732, sede em Casais do Araújo, união das freguesias de Miragaia e Marteleira, concelho de Lourinhã, e o capital social de € 4.500.000), da qual é única acionista a sociedade Grupo Valouro - SGPS S.A., mantém a titularidade de 172.166 ações ordinárias, escriturais e nominativas, representativas de 0,7485 % do capital social da Benfica SAD, que correspondem a igual percentagem dos direitos de voto na referida sociedade aberta;4. A sociedade Rações Valouro S.A. (com o número de identificação de pessoa coletiva 500658021, sede em Casais do Araújo, união das freguesias de Miragaia e Marteleira, concelho de Lourinhã, e o capital social de € 9.330.170), da qual é acionista maioritária a sociedade Grupo Valouro - SGPS S.A., mantém a titularidade de 470 ações ordinárias, escriturais e nominativas, representativas de 0,002 % do capital social da Benfica SAD, que correspondem a igual percentagem dos direitos de voto na referida sociedade aberta;5. A 26/04/2021, o declarante celebrou com a sociedade Quinta de Jugais – Comércio de Produtos Alimentares Lda. um contrato promessa de compra e venda de 460.926 ações ordinárias, escriturais e nominativas, representativas de cerca de 2,00 % do capital social da Benfica SAD, condicionada à concretização da operação de compra das ações necessárias que perfaçam um lote de ações correspondente a 25% do capital social desta sociedade, para posterior venda a entidade terceira. Entretanto, as partes deste contrato manifestaram reciprocamente a vontade da sua resolução amigável,pelo que o mesmo deixou de produzir efeitos.6. A 28/04/2021, o declarante celebrou com José da Conceição Guilherme um contrato promessa de compra e venda de 856.900 ações ordinárias, escriturais e nominativas, representativas de cerca de 3,73 % do capital social da Benfica SAD, condicionada à concretização da operação de compra das ações necessárias que perfaçam um lote de ações correspondente a 25% do capital social desta sociedade, para posterior venda a entidade terceira. O contrato promessa em causa caducou, sem que tivesse sido celebrado qualquer acordo de transmissão de ações.7. Face ao supra exposto, neste momento mantém-se a detenção direta por parte do declarante da participação referida em 1 e a imputação à sua pessoa dos direitos inerentes às participações referidas em 2., 3. e 4.8. A 16/06/2021, o declarante outorgou com John C. Textor, dois acordos para venda de um total de 5.750.000 ações ordinárias, escriturais e nominativas, representativas de 25% do capital social da Benfica SAD, sujeito às condições previstas nos mesmos. Posteriormente, o declarante e a parte contrária acordaram no sentido de considerarem suspensas até 31/12/2021 as obrigações contratuais para qualquer das partes.9. No âmbito das negociações que ainda decorrem, o ora declarante e John C. Textor aceitaram um princípio de acordo (ainda não formalizado) no sentido de colocarem termo a um dos contratos identificados sob o ponto 9. (a saber o contrato para venda de um total de 2.070.000 ações ordinárias, escriturais e nominativas, representativas de 9% do capital social da Benfica SAD).10. O ora declarante e John C. Textor mantém interesse na conclusão do negócio que respeita à transmissão de um total de 3.680.000 ações ordinárias, escriturais e nominativas, representativas de 16% do capital social da Benfica SAD, pelo que, com reporte à presente data, mantém negociações em vista a alcançarem um acordo nesse sentido.".Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD