"Rei dos Frangos" quer nomear administrador para SAD do Benfica: a reação do presidente da MAG

O empresário José António dos Santos, líder do grupo Valouro e conhecido como "Rei dos Frangos", pretende nomear um administrador para a SAD do Benfica, um cenário já adiantado por Record e confirmado hoje pelas águias.Em comunicado enviado esta quinta-feira à CMVM, a SAD encarnada explica que a assembleia-geral extraordinária de 6 de janeiro foi suspensa por José António dos Santos, detentor de 16,38% do capital e direitos de voto na SAD, ter indicado que iria votar contra a proposta de composição do conselho de administração proposto.O representante do empresário, António Pires de Andrade, que já foi presidente da Mesa da Assembleia Geral do Benfica, foi, aliás, o nome proposto pelo acionista minoritário para integrar a administração da SAD.No comunicado, a SAD refere que a proposta - a que o acionista minoritário tem direito por deter mais de 10% do capital - levaria à substituição do último nome que constava na lista apresentada pela administração. No entanto, isso iria colidir com a obrigatoriedade de a administração contar com pelo menos um terço de mulheres.Assim, a assembleia-geral que será retomada a 24 de janeiro irá tentar encontrar uma solução que permita cumprir os dois preceitos previstos no enquadramento legal."O Presidente da Mesa da Assembleia Geral colocou à votação dos senhores acionistas a suspensão da Assembleia Geral Extraordinária para permitir aos mesmos ponderar a situação em causa e procurar encontrar uma solução que assegure o cumprimento da lei, tendo esta deliberação sido aprovada, pelo que os trabalhos da Assembleia Geral Extraordinária serão retomados no próximo dia 24 de janeiro de 2022, às 19.00 horas, no mesmo formato, isto é, exclusivamente através de meios telemáticos, com recurso a videoconferência (nos termos do disposto no artigo 377.º, n.º 6, alínea b) do Código das Sociedades Comerciais). Até ao momento, não chegaram ao conhecimento do Presidente da Mesa da Assembleia Geral quaisquer propostas adicionais além daquelas que foram apresentadas na sessão iniciada no dia 6 de janeiro de 2022, conforme acima referido. Caso o Presidente da Mesa da Assembleia Geral venha a receber alguma informação adicional relevante a este respeito, promoverá as diligências necessárias para, nos termos previstos na lei, a tornar pública. Sem prejuízo, no próximo dia 24 de janeiro de 2022, às 19.00 horas, serão colocadas à votação as propostas apresentadas e disponíveis nessa data, nos termos legalmente previstos", analisou Nuno Miguel Miranda de Magalhães, presidente da MAG da SAD do Benfica, conforme consta no comunicado.