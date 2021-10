Reinier fora dos planos do Benfica

O nome de Reinier voltou a ser apontado ao Benfica, mas de acordo com o que Record apurou, o jogador não é hipótese para o Benfica. O médio do Real Madrid, que se encontra cedido ao Borussia Dortmund, já trabalhou com Jorge Jesus no Flamengo mas, ao contrário do noticiado pelo portal ‘Torcedores.com’, o jovem, de 19 anos, não está nos planos das águias.