Relvado do Estádio da Luz foi o melhor da 25.ª jornada da Liga Bwin

O relvado do Estádio da Luz foi aquele que recebeu melhor nota por parte da Liga Portugal, de entre os jogos da 25.ª jornada da Liga Bwin disputados este fim de semana. O tapete verde do recinto do Benfica foi o único que obteve nota máxima (5) no jogo com o V. Guimarães e lidera o ranking desta ronda, assim como a classificação geral.De referir que a partida entre Gil Vicente e Sporting, desta 25.ª ronda, apenas se disputa a 5 de abril.Benfica – Estádio do Sport Lisboa e Benfica – Nota: 5,00Sp. Braga – Estádio Municipal de Braga – Nota: 4,50Boavista – Estádio do Bessa Séc.XXI – Nota: 4,00Arouca – Estádio Municipal de Arouca – Nota: 4,00Portimonense – Portimão Estádio – Nota: 3,88Estoril – Estádio António Coimbra da Mota – Nota: 3,50Casa Pia - Estádio de Honra do Centro Desportivo Nacional do Jamor – Nota: 3,50Santa Clara – Estádio de São Miguel – Nota: 3,50Estádio da Luz - Jogos: 14 – Acumulado: 66,50 – Média: 4,75Estádio José Alvalade – Jogos: 15 – Acumulado: 69,62 – Média: 4,64Estádio Cidade de Barcelos - Jogos: 13 – Acumulado: 59,50 – Média: 4,58Estádio do Dragão - Jogos: 15 – Acumulado: 65,50 - Média: 4,37Municipal Engº Manuel Branco Teixeira - Jogos: 14 – Acumulado: 57,88 – Média: 4,13Estádio do Marítimo – Jogos: 13 – Acumulado: 53,50 – Média: 4,12Estádio Municipal de Braga - Jogos: 14 – Acumulado: 57,25 – Média: 4,09Portimão Estádio – Jogos: 15 – Acumulado: 60,25 – Média: 4,02Estádio D. Afonso Henriques – Jogos: 14 – Acumulado: 55,38 – Média: 3,96Estádio FC Vizela - Jogos: 13 – Acumulado: 51,00 - Média: 3,92Estádio do Rio Ave FC – Jogos: 14 – Acumulado: 53,12 – Média: 3,80Estádio do Bessa Séc.XXI - Jogos: 15 – Acumulado: 55,00 – Média: 3,67Estádio Municipal de Famalicão - Jogos: 14 – Acumulado: 51,12 – Média: 3,65Estádio de São Miguel - Jogos: 15 – Acumulado: 54,38 – Média: 3,62António Coimbra da Mota - Jogos: 14 – Acumulado: 49,88 – Média: 3,56Estádio do Jamor - Jogos: 14 – Acumulado: 49,62 – Média: 3,54Estádio Capital do Móvel – Jogos: 14 – Acumulado: 49,00 – Média: 3,50Estádio Municipal de Arouca – Jogos: 15 – Acumulado: 51,50 – Média: 3,43