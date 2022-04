Renato Paiva: «Vejam onde andam os jogadores que perderam as finais da Youth League»

Renato Paiva destacou esta quarta-feira o trabalho da formação do Benfica, que segunda-feira ganhou a Youth League, e considerou que é preciso ter uma visão global quando se fala do que poderá ser o futuro destes jovens jogadores, nomeadamente na eventual subida à equipa principal."Teremos de ver caso a caso. Por exemplo, o Henrique Araújo dá deu provas, jogando nos séniores, que poderá ser resposta e que estará já mais preparado que outros. Também já tem mais andamento de equipa B. O Tomás Araújo, a mesma coisa. Para mim, a nível global, ou consegues equilíbrio, ou se vais de um lado para o outro será difícil teres sucesso", refere o treinador em entrevista à Antena 1.E continuou: "Criou-se um exagero muito grande quando não se ganhava. E agora vejamos onde andam os jogadores que perderam essas finais. O João Félix, o Rúben Dias, o Bernardo Silva, o Renato Sanches, o Gonçalo Guedes. Vejam onde é que eles andam? E os que ganharam, os do Chelsea o do Salsburgo? Também vejam onde é que eles andam".Já sobre o princípio de acordo entre o Benfica e o Roger Schmidt referiu: "Espero que a escolha tenha êxito e que o Rui Costa tenha sorte com isso. São escolhas dos presidentes, são legítimas."