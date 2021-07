Renato Sanches e a crise no Benfica: «Adeptos estão sempre presentes e vai correr tudo bem»

Renato Sanches marcou presença no Estádio Algarve e esteve à conversa com Rui Costa e Jorge Jesus antes do Benfica-Lille. O médio formado nas águias, que representa a equipa francesa, não entrou em campo mas, no final da partida, falou aos jornalistas e abordou a atualidade do Benfica, nomeadamente a crise em torno de Luís Filipe Vieira.





"Não é um problema meu. Acontece, toda a gente tem problemas e tudo se resolve. O Benfica tem força suficiente para dar a volta. É um clube dos adeptos, os adeptos estão sempre presentes e vai correr tudo bem", afirmou Renato Sanches, que admitiu ter gostado do que viu por parte da equipa de Jorge Jesus. " O Benfica tem uma excelente equipa, principalmente no individual. Se conseguirem transformar isso no coletivo acho que vão ser uma equipa muito forte", analisou.No domingo o Lille defronta o FC Porto e Renato Sanches já deverá entrar em ação. "Fiz um treino ontem e outro hoje. No próximo jogo estou bom para jogar. Domingo vai ser um grande jogo contra uma grande equipa portuguesa. Temos de fazer o que fizemos hoje, pois tivemos oportunidades, mas não fizemos golo. Vamos fazer um bom jogo no domingo. É sempre importante fazer boa pré-época para começar bem o campeonato", referiu o médio, antecipando já uma dura luta para o Lille conseguir renovar o título francês. "Claro que não vai ser fácil. Em França o PSG é sempre candidato ao título mas estamos num bom caminho", concluiu.