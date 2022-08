Renato Sanches visitou o Seixal

O médio Renato Sanches esteve ontem no Seixal para tratar de um assunto particular.O internacional português, de 24 anos, esteve pouco tempo no Benfica Campus e nem sequer teve a oportunidade de se cruzar com os jogadores dos encarnados. O campeão pelas águias em 2015/16 está de saída do Lille, foi associado ao Milan mas está próximo de assinar pelos franceses do PSG.