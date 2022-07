Rennes confirma interesse em Morato: «Estamos a trabalhar...»

Florian Maurice, diretor-desportivo do Rennes, confirmou o interesse do clube francês na contratação de Morato, central do Benfica. O dirigente garantiu que não tem pressa e sublinhou que tem vários nomes em carteira para reforçar o eixo da defesa do plantel comandado por Bruno Genesio.À margem da apresentação do guarda-redes Steve Mandanda, Maurice recusou haver desacordo com o treinador, que na semana passada falou em negociações por Umtiti, do Barcelona. "Este dossiê está em 'stand-by', estamos a trabalhar noutras soluções", esclareceu.Depois, falou do central das águias, de 21 anos. "Estamos a trabalhar e procuramos avançar com calma, mesmo que seja um lugar que precise de ser reforçado. Avançamos metodicamente para que possamos concluir [a contratação de um central] o mais depressa possível. Não trabalho apenas em dois, três ou quatro dossiês, mas em dez, porque nunca sabemos o que pode acontecer."Quarto classificado da última edição da liga francesa, o Rennes apresentou uma proposta tendo em vista a contratação do central brasileiro: 10 milhões de euros, mais 3 milhões em variáveis e 20 por cento da mais-valia de uma futura venda. A SAD liderada por Rui Costa recusou, pois pretende 15 milhões de euros por Morato.