Rennes sobe para 15 milhões de euros oferta por Morato

O Rennes apresentou nova oferta de compra por Morato, elevando a fasquia para 15 milhões de euros, apurou. O clube francês aperta o cerco pelo defesa-central do Benfica, procurando garantir a sua contratação.Os responsáveis do Rennes já tinham apresentado duas propostas, a última das quais de 12 milhões de euros, mais 3 milhões por objetivos. A SAD liderada por Rui Costa disse não a ambas, ainda que a saída do brasileiro, de 21 anos, não esteja colocada de parte. Agora, arredondou os números, chegando aos 15 milhões de euros fixos.Ainda sem João Victor, que está a recuperar de um problema no tornozelo direito (o jogador contratado ao Corinthians ainda não treinou desde que se apresentou), Roger Schmidt tem testado Morato ao lado de Otamendi no eixo da defesa.O treinador alemão gosta das características do central, contratado em 2019 ao São Paulo, e conta com ele para o arranque da qualificação para a fase de grupos da Champions, de hoje a uma semana, no Estádio da Luz. Morato foi titular em todos os jogos de preparação.Com contrato até 2025 (renovou automaticamente, depois de cumpridos objetivos de utilização), Morato inicia a segunda temporada no plantel principal, tendo realizado 25 jogos em 2021/22. Marcou um golo ao Bayern, em Munique, na fase de grupos da Liga dos Campeões.(notícia atualizada)