Renovação de Gonçalo Ramos espera oficialização

A renovação de contrato de Gonçalo Ramos é uma questão de tempo. Tal como Record já deu conta, está tudo acertado para o avançado prolongar o vínculo com as águias até 2026, ao mesmo tempo que vê as condições salariais melhoradas, algo que está prometido desde o início da temporada. Apesar de os meses irem passando e a renovação ainda não se ter confirmado, será feito um acerto para que o jogador receba com direito a retroativos desde que foi prometida a renovação.