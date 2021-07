Restaurante 'adiantou-se' e deu logo Gil Dias no Benfica: «Hoje realizou dois sonhos»

O restaurante 'Rei dos Leitões', na Mealhada, revelou através das redes sociais que Gil Dias já assinou pelo Benfica, uma notícia já adiantada por Record.





"Gil Dias realizou, hoje, dois sonhos de vida. Assinou contrato de jogador profissional pelo Sport Lisboa e Benfica e almoçou no Rei", pode ler-se na publicação do restaurante no Facebook.Como o nosso jornal deu conta, o Benfica deverá pagar perto de 4 milhões de euros ao Monaco, detentor do passe, e o extremo assinará um contrato válido por cinco anos, ou seja, até 2026.