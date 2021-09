Reunião para discutir regulamento eleitoral confirmada hoje antes do jogo na Luz

A reunião para discutir um regulamento eleitoral está confirmada, sabe Record. Irá acontecer ainda hoje, antes da hora do apito inicial (19 horas) do Benfica-Boavista no Estádio da Luz, e colocará na mesma mesa a Direção das águias, a Mesa da Assembleia Geral e o movimento 'Servir o Benfica'. A reunião havia sido prometida na última assembleia geral extraordinária, na sexta-feira, mas carecia de confirmação, agora alcançada entre as partes.





No último domingo, a Direção encabeçada por Rui Costa anunciou que as eleições agendadas para dia 9 de outubro irão ter, pela primeira vez, cobertura mediática por parte da BTV , incluindo debates entre candidatos. O voto físico será também uma realidade.Do lado do movimento 'Servir o Benfica', encabeçado por Francisco Benitez, existiu a felicitação pela cedência por parte da Direção mas o grupo de sócios continua a exigir a "disponibilização dos cadernos eleitorais" assim como "a apreciação e aprovação pelos sócios em assembleia geral de regulamento geral", a tempo de vir a ser utilizado no próximo ato eleitoral.