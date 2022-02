Reviravolta no negócio Gedson: médio assina pelo Besiktas mas acaba emprestado ao Rizespor

Gedson Carvalho Fernandes’in Transferi Için Görüsmelere Baslandi



https://t.co/6qOnBdLLVH pic.twitter.com/05PO50aj2T — Besiktas JK (@Besiktas) February 2, 2022

Reviravolta no negócio Gedson Fernandes: o médio português vai mesmo para o Besiktas, mas jogará até ao final da temporada por empréstimo no Rizespor, uma vez que as 'águias negras' não podem registar mais jogadores estrangeiros.A informação é avançada pelo jornalista Fabrizio Romano, que garante que o ex-Benfica assinou um contrato em definitivo com o Besiktas, que já havia confirmado, esta quarta-feira, no site oficial, que estava em conversações com o Benfica para a contratação do jogador (ver abaixo)."Iniciaram-se as negociações com o Benfica relativamente à transferência do jogador de futebol profissional Gedson Fernandes", tinha escrito o clube turco, sem revelar muitos detalhes do negócio.Recorde-se que o médio era inicialmente apontado ao Galatasaray, mas acabou por rumar aos rivais.













Here’s Gedson Fernandes on his way to Turkey, confirmed. Deal agreed to join Besiktas on a permanent deal - but he’s joining Çaykur Rizespor on loan until June as Besiktas can’t register new foreign players. #transfers



?? @yagosabuncuoglu pic.twitter.com/YhOUsRSTsw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 2, 2022