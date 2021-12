Revolução na SAD do Benfica: conheça todos os nomes

O Benfica divulgou a composição completa da SAD para o mandato relativo ao quadriénio 2021/2025, com muitas alterações à vista. Desde logo no Conselho de Administração, com destaque para Rui Costa e Domingos Soares de Oliveira, os únicos que se mantêm em relação à equipa anterior - que passou agora de cinco para seis administradores. Como Record adiantou , Rosário Pinto Correia é uma das novidades, assim como Maria Camara Pestana. O nosso jornal já tinha também adiantado a continuidade de Soares de Oliveira. Já Luís Mendes e Manuel de Brito, ambos vice-presidentes, também entram na SAD.Os novos órgãos sociais da Sociedade serão apreciados na Assembleia Geral marcada para o próximo dia 6, cujo único ponto da ordem de trabalhos será precisamente deliberar sobre a recomposição dos cargos sociais do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Mesa da Assembleia Geral.Mesa da Assembleia GeralPresidente: Nuno Miguel Miranda de MagalhãesVice-Presidente: Pedro Miguel Santiago Neves FariaSecretário: Telmo Augusto Gomes de Noronha CorreiaConselho de AdministraçãoPresidente: Rui Manuel César CostaVogal: Domingos Cunha Mota Soares de OliveiraVogal: Luís Paulo da Silva MendesVogal: Manuel Ricardo Gorjão Henriques de BritoVogal: Maria Gabriela Rodrigues Martins da Camara PestanaVogal: Maria do Rosário Amado Pinto CorreiaConselho FiscalPresidente: João Albino Cordeiro AugustoVogal: Carlos Alberto Barreto da RochaVogal: Maria Ema de Assunção PalmaSuplente: Rui Manuel Frazão Henriques da Cunha