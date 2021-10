Ricardo Araújo Pereira: «Rui Costa foi excelente com a camisola do Benfica, mas com a gravata...»

Ricardo Araújo Pereira já votou no pavilhão n.º 2 da Luz e, como havia já dado conta, 'repetiu' o voto do ano passado em Francisco Benítez. Vaiado por um ou outro sócio que passava enquanto falava com os jornalistas e ouviu inúmeras vezes "Rui Costa", o humorista falou no momento do clube.





"Há um ano estávamos aqui, e também votei na lista de Benitez, se tivesse ganhado não estaríamos aqui hoje. Rui Costa foi um jogador extraordinário, com a camisola do Benfica foi excelente, mas com a gravata ainda não posso dizer o mesmo. O meu voto só teria de ser este. O facto de voltarmos às urnas um ano depois mostra que as críticas e preocupações da lista em que votei há um ano tinham razão de ser. Gostava que as direções do Benfica cumprissem os mandatos, que não houvesse esta instabilidade jurídica, legal", afirmou."Rui Costa, o princípe herdeiro do Benfica? Não sei o que isso quer dizer, mas é impossível negar que ele patrocinou com o seu prestígio os últimos anos de uma estratégia cheia de zigzagues. Não soube opôr-se ao desinvestimento no ano do penta... Uma série de coisas que aconteceram por omissão dele"."Benitez não tem experiência necessária para ser presidente? Das pessoas que se candidatam é muito raro terem experiência para serem presidentes do Benfica""Sócios do Benfica estão unidos quando o árbitro apita e estamos todos a fazer considerações sobre a progenitora do senhor juiz. Hoje aqui estamos todos unidos a votar, mesmo com sentidos diferentes""A SAD precisa de mais gente que seja do Benfica. Temos um clube de 6 milhões de pessoas. Percebo que se contrate um jogador ou treinador que não sejam do Benfica desde pequenino, mas um dirigente?"