Ricardo Araújo Pereira sobre a sucessão de Vieira: «Pode um totó dirigir o clube?»

Ricardo Araújo Pereira debruçou-se sobre a atualidade do Benfica com seriedade - e uma boa dose de humor à mistura - e separou as águas, dizendo que "uma coisa é o Benfica e outra o presidente do clube".





"Sobre o comunicado do Benfica, diz-se que não é arguido. Pois não, é a vítima. Essa é que é a questão. Os estatutos do Benfica dizem que em caso de impedimento do presidente, ele escolhe o vice-presidente que lhe sucede. Dá-me a sensação que quem redigiu os estatutos, por uma razão que a esta distância podemos considerar ingénua, mas não previu o seguinte: que o presidente do Benfica pudesse não ser benfiquista; em segundo lugar, que fosse preso. Não é uma coisa que nós quando estamos a escrever os estatutos do nosso clube fundado em 1904 por rapazes honrados da Casa Pia (…); em terceiro lugar, ser preso por lesar o clube! Ora, quem está sob esta acusação terá esta legitimidade que os estatutos lhe dão para dizer que: ‘o meu sucessor vai ser…’ Há uma última coisa. Eu vou aderir à hipótese de benevolente porque há as hipóteses de cúmplice, conivente e a menos grave: a de totó. Quem está numa direção e ao lado está um tipo a fazer aquilo e não percebe nada, é totó. Pode um totó dirigir o Benfica? A minha opinião é que talvez seja melhor não [dirigir]. Mesmo partindo do princípio que esta é a hipótese mais benevolente, não sei se recomendo essa pessoa para ser [presidente]. Neste momento é Rui Costa e toda a direcão que esteve ao lado de Luís Filipe Vieira nestes anos", descreveu o humorista em declarações no programa 'Governo Sombra', da SIC.O apoiante de João Noronha Lopes nas últimas eleições sublinhou "respeitar muito a presunção de inocência" mas deixou claro que tem dificuldades em não pensar que Luís Filipe Vieira tenha incorrido em crimes."Tenho dificuldade em considerar que toda esta gente é mentecapta, esta gente do sistema de Justiça. De repente são mentecaptos e metem um tipo nos calabouços para depois lhe dizer assim: ‘Desculpe, foi engano’. Há enganos, não há dúvida. Há o caso de Azeredo Lopes", frisou.Ricardo Araújo Pereira apontou ainda o dedo a Vieira, que após passar duas noites detido, emitiu um comunicado. "O Vieira lançou um comunicado a dizer que o Benfica está primeiro. Ao fim de duas noites na cadeira ele disse: ‘Alto que o Benfica está primeiro!’. O que faria se estivesse em último. A caminho da detenção não se lembrou disso, nem na primeira noite na cadeia nem quando foi presente ao juiz para se inteirar dos factos. Na segunda noite lembrou-se que o Benfica está primeiro", afirmou com uma boa dose de humor.