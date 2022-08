Ricardo Horta vai avançar com queixa na FIFA contra Málaga e fundos

Ricardo Horta vai avançar com uma queixa junto da FIFA contra o Málaga e o fundo de investimento que diz deter o passe do jogador.confirmou que o jogador está muito desagradado com toda esta situação, sobretudo, depois de Benfica e Sp. Braga já terem chegado a acordo para a transferência do avançado, mas o negócio não avançar devido às exigências do emblema espanhol que reclama deter 67 por cento do passe e exige 5,8 milhões de euros pela venda. Um valor que os arsenalistas recusam partilhar com o Málaga.Este é o ponto que está a atrapalhar a conclusão do negócio, mas se até ao final do mês de agosto as partes não chegarem a um entendimento, devido à intransigência do clube espanhol e do fundo de investimento, Ricardo Horta irá avançar com um pedido de indemnização junto dos dois. O avançado considera que terá de ser ressarcido, pois o contrato que poderá vir a ter no Benfica será financeiramente melhor que aquele que o liga agora ao Sp. Braga. A bola está agora do lado do Málaga.