As alterações profundas que vão ser operadas na estrutura do futebol profissional dos encarnados tendo em vista a temporada 2022/23 incluem também o departamento de comunicação da equipa principal.





Nesse âmbito, Ricardo Lemos – diretor desse departamento entre 2011 e 2019, período em que coincidiu com Lourenço Coelho – vai voltar a assumir essas funções junto do plantel, substituindo Nuno Farinha. A lógica inerente às mexidas é recuperar a fórmula que conduziu à inédita conquista do tetra pelas águias.