Ricardo Maia e o caso dos emails: «Passou a ideia de que éramos um bando de malfeitores, um polvo vermelho…»

Ricardo Maia, responsável pela comunicação corporativa do Benfica e também testemunha no julgamento do caso dos emails, afirmou esta terça-feira em tribunal que foi divulgado um email que o visava: "Um email meu enviado ao Luís Bernardo, a propósito de uma reportagem sobre a fundação do Benfica, em que eu perguntava: ‘podemos mandar a Bola?’. Sugeriu-se que o Benfica controlava e mandava na comunicação social", afirmou."A reputação do Benfica foi fortemente lesada e afetada. Este caso afetou a imagem do Benfica perante os adeptos e patrocinadores. Passou a ideia de que éramos um bando de malfeitores, um polvo vermelho… não é fácil ter a nossa vida empresarial e pessoal completamente exposta. Até foram divulgados contactos de telemóvel", acrescenta.Quando questionado se, relativamente à detenção de Luís Filipe Vieira, no âmbito do processo Cartão Vermelho, os patrocinadores tinham deixado o Benfica, Ricardo responde: "Sim. Não os principais. Pequenos."