Ricardo Neto assinou esta segunda-feira um contrato de formação com o Benfica aos 14 anos. O jovem jogador chegou em 2018 proveniente do CD Lisboa e Águias.O central, que atua esta temporada na equipa de iniciados, revelou à BTV que tem Otamendi como jogador preferido na formação principal "por ser agressivo na forma como joga e mostra gosto no que faz"."Daqui a 10 anos quero estar a jogar na equipa principal do Benfica. Sempre quis estar lá. É o meu sonho", vincou, dando conta que o ídolo no futebol "é o Rúben Dias". "Fez a formação no Benfica e é muito agressivo a jogar", revelou Ricardo Neto.