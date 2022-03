Ricardo Rocha já ultrapassou o Liverpool mas não tem dúvidas: «Calhou uma das piores equipas»

Ricardo Rocha, antigo jogador do Benfica, sabe o que é ultrapassar o Liverpool na Liga dos Campeões, mas reconhece que as águias não tiveram muita sorte no sorteio."Infelizmente, calhou ao Benfica um dos piores adversários, mas não havia muita escolha. A mim, é uma equipa que traz boas memórias. Conseguimos esse feito em 2006, conseguimos vencer ambos os jogos [oitavos-de-final da Champions na época 2005/06]. Primeiro em casa, na Luz, depois uma noite memorável em Anfield, onde vencemos 2-0. Passámos aos quartos-de-final e defrontámos o Barcelona. Mas é um adversário muito difícil para o Benfica. O FC Porto defrontou o Liverpool na fase de grupos e perdeu ambos os jogos. Basta ver o que tem feito na Premier League e na Champions. Tem dinâmicas e ideias de jogo fantásticas, mas o Benfica tem que acreditar. São dois jogos perante um adversário muito difícil. Mas também houve uma surpresa com o Benfica em passar aos quartos. Tem de ser agora igual, uma equipa com muita garra, união, raça, vontade e a trabalhar muito, mas sabemos as dificuldades que teremos nestes dois jogos", assinalou o ex-defesa das águias, em declarações à Sport TV+.O antigo central lembra a grande qualidade do adversário do Benfica, nos quartos-de-final da Champions, mas há um aspeto do Liverpool que destaca. "O poderio do Liverpool está em todos os setores. Basta lembrar que o patrão defesa é o Virgil van Dijk, a equipa tem um meio-campo forte, mas a linha ofensiva em termos de qualidade e coletiva tem muitas opções e pode mudar e manter o nível na frente de ataque. Têm muita mobilidade na frente, equipa que dá muita liberdade aos jogadores para colocar em campo toda a sua qualidade no jogo. É difícil encontrar pontos fracos, mas qualquer equipa que os defronte tem essa vontade de encontrar essas lacunas e vencer. O Benfica tem de ser uma equipa muito organizada, fechada no momento defensivo e depois tentar explorar contra-ataque", sustentou o comentador da Sport TV.