Ricardo Teixeira: «Benfica é o melhor clube formador em Portugal»

Ricardo Teixeira, defesa-central de 21 anos, falou esta quinta-feira pela primeira vez como jogador do Benfica. O português, que deixa o Leixões para reforçar a equipa B das águias, mostrou-se realizado pelo passo dado na ainda curta carreira, sublinhando a qualidade do clube da Luz na formação de jovens jogadores.

"É um sentimento muito bom passar de um clube como o Leixões que tem uma grande mística e é conhecido como um clube muito bom na formação para o Benfica, que na minha opinião é o melhor clube formador em Portugal. Estamos a falar da elite da formação aqui. Acho que é um grande passo e estou muito contente", começou por dizer o central, relatando o arranque de época pela equipa principal dos 'Bebés do Mar'.

"A afirmação surgiu mais esta época, mas é um processo contínuo fruto do meu trabalho ao longo dos anos. Consegui-me afirmar no plantel, fui titular nos quatro jogos, mas é fruto do meu trabalho. Agora é dar continuidade", atirou, antes de se dar a conhecer aos adeptos: "Sou um defesa-central que gosta de ter bola, assumir o jogo, posiciono-me bem, gosto de liderar a minha defesa. Sou também bastante comunicativo, acho que é um ponto bastante importante e são estas as minhas principais características."

Adaptação ao plantel das águias

"Penso que sim, a equipa é uma equipa jovem, vai acabar por ser mais fácil porque estamos todos dentro da mesma faixa etária e espero adaptar-me bem."