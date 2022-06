Em Espanha, o 'Relevo' revela que Riqui Puig tem o Benfica como destino favorito caso opte por sair do Barcelona. Xavi recomendou ao médio formado na La Masia que tente obter minutos noutro clube e o jovem de 22 anos pondera essa hipótese. A mesma fonte garante que já houve mesmo contactos entre águias e Riqui.Puig estreou-se pela equipa principal em 2019/20, como uma das principais promessas da formação do clube catalão. No entanto, ao longo de três temporadas nunca conseguiu afirmação plena, jogando apenas a espaços. Esta época, nos dois jogos do Barça diante do Benfica, na fase de grupos da Liga dos Campeões, acabou por não ser utilizado.De resto, em 2020 já tinha sido noticiado o interesse de Roger Schmidt, então no PSV, no médio espanhol.