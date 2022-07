Riqui Puig volta a ser associado ao Benfica mas não interessa

Depois de já no início de junho ter sido apontado ao Benfica, a imprensa catalã adiantou ontem que Riqui Puig estaria muito próximo de ser jogador das águias. Segundo o ‘Mundo Deportivo’, que cita informação do jornalista Gerard Romero, o clube da Luz estaria mesmo interessado no médio, de 22 anos, e a transferência estaria até perto de acontecer. "Está quente", escreveu o referido jornalista. Ainda assim, tal como havíamos referido aquando das primeiras notícias,sabe o Benfica não tem interesse no espanhol.