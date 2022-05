Ristic despede-se do Montpellier para rumar ao Benfica: «Nunca vos vou esquecer»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por mihailo (@1risticmihailo)

Mihailo Ristic, lateral que está de saída do Montpellier para rumar ao Benfica, despediu-se esta quinta-feira do clube francês nas redes sociais, agradecendo pelos "anos maravilhosos" que passou ao serviço dos gauleses."É hora de dizer adeus a um clube que fará sempre parte da minha família. Gostaria de agradecer pelos anos maravilhosos que passei, e gostaria de agradecer pessoalmente ao presidente Laurent Nicollin e a Bruno Carotti [diretor desportivo do Montpellier] por terem acreditado em mim e me terem dado a oportunidade de jogar. A todos os meus treinadores e aos funcionários do clube, por me ajudarem a melhorar e crescer a cada dia. Nunca vos vou esquecer. 'Pailladin' para sempre. Obrigado", escreveu o sérvio.Recorde-se que Ristic vai assinar pelas águias até 2025