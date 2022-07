Ristic e a pré-época do Benfica: «Um dos estágios mais intensos que já tive»

Mihailo Ristic destacou esta sexta-feira a dureza da preparação dos encarnados, à chegada a St.George's Park, onde o plantel comandado por Roger Schmidt vai estagiar até dia 14. O lateral-esquerdo, que assinou pelo Benfica depois de ter terminado contrato com o Montpellier, quer agarrar a titularidade."Tem sido muito intenso, talvez um dos estágios mais intensos que já tive, mas é normal ser assim, para nos prepararmos para os grandes objetivos que temos pela frente. Estou muito satisfeito pela forma como as coisas têm corrido, com o treinador e com o staff", afirmou, aos jornalistas.O internacional sérvio, de 26 anos, vê um rumo bem definido. "Estamos aqui há poucos dias e temos um longo caminho pela frente, mas até agora as coisas têm estado a correr na perfeição. A minha primeira impressão é que sabemos claramente o que queremos e quais são os objectivos. Não há dúvidas que vamos trabalhar no duro para alcançarmos os objectivos", deixou claro.O primeiro objetivo da temporada é assegurar a qualificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões. Para tal, as águias terão de ultrapassar a 3.ª pré-eliminatória e o playoff, como em 2021. "As expectativas são elevadas, como sempre neste clube. Já estamos habituados. Não sei se é uma corrida contra o tempo, mas sabemos o que todos esperam de nós e estamos focados no que teremos que fazer."O reforço das águias concorre com Grimaldo pelo lugar no flanco esquerdo da defesa. "Como qualquer jogador, dou o meu melhor para ter sucesso. Pretendo melhorar fisicamente para depois trabalhar a vertente tática com a equipa, conhecendo melhor os colegas. É preciso colocar as peças do puzzle nas posições certas", referiu.O lateral contou que se informou do Benfica junto de alguns compatriotas. "Vários futebolistas do meu país jogaram no Benfica. Só me disseram coisas boas do clube. Todos me falaram da pressão, mas é algo com que temos de lidar, estou no sítio certo."