Ristic é desejo do Estrela Vermelha: «Mantemos contacto regular»

Mihailo Ristic foi contratado esta temporada como jogador livre após findar contrato com o Montpellier mas Alejandro Grimaldo não tem dado hipóteses ao internacional sérvio que soma apenas nove presenças.O Estrela Vermelha, emblema onde o lateral-esquerdo acabou a formação, está atento à situação e não só. Luka Milivojevic e Nemanja Radonjic (outro ex-Benfica) também são pretendidos para 2023/24 para atacar a presença na Liga dos Campeões. Quem o garante é Mitar Mrkela, diretor-desportivo do clube de Belgrado."Estes são nossos ex-jogadores que conhecemos muito bem e com quem mantemos contacto regular. Claro que a nossa equipa de olheiros também visa encontrar jogadores que possam regressar ao clube. Estamos constantemente a examinar a situação, a conversar com eles. Se ocorrer e precisarmos de um jogador naquela posição e eles não tiverem uma oferta astronómica naquele momento, tudo é possível", assumiu o dirigente em declarações ao programa de televisão sérvio 'TV Arena'.Ristic, de 27 anos, tem contrato válido com o Benfica até junho de 2026. O defesa sérvio não atua oficialmente desde janeiro.