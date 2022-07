Ristic e João Victor falham treino da manhã

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Mihailo Ristic e João Victor falharam o treino desta manhã do Benfica, que prossegue o estágio em Inglaterra. O lateral está a contas com uma entorse traumática no tornozelo esquerdo, ao passo que o central continua a fazer trabalho de ginásio.As águias voltam a treinar à tarde, às 17h00, à porta fechada. Amanhã de manhã haverá nova sessão e após o almoço a a comitiva seguirá viagem para o Algarve, onde continuará a preparação.