Ristic ia entrar sem caneleiras

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Quase 4 meses depois desde a última vez, Schmidt chamou Ristic para ir a jogo e, com o entusiasmo, o lateral-esquerdo... esqueceu-se das caneleiras. O sérvio estava pronto para entrar, mas o 4º árbitro reparou que não estava equipado como mandam as regras. O jogador correu então para o banco, colocou as caneleiras e depois sim, passou na ‘inspeção’ de Vítor Ferreira e rendeu Grimaldo.