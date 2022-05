Ristic promete trabalho no Benfica: «Sou muito ambicioso. Vim para ganhar, não para brincar»

Ristic e Rui Costa Ristic e Rui Costa

Anunciado a meio da tarde como novo reforço, Mihailo Ristic já fala à Benfica. À BTV, o internacional sérvio fez das palavras de Roger Schmidt suas - técnico disse aquando da sua chegada que "se amas futebol, amas o Benfica" -, revelou que não vem "para brincar" e afirmou ainda considerar que se enquadra no estilo de jogo do emblema da Luz."Claro que sei muito sobre o clube. É certamente um dos maiores da Europa. É o realizar de um sonho jogar num clube como o Benfica. Não podia estar mais feliz e orgulhoso. Estou ansioso pelos próximos desafios", começou por dizer o lateral-esquerdo, terceira contratação confirmada das águias depois de Petar Musa e de Schmidt.Sobre as razões que o levaram a escolher o Benfica, o jogador, que assinou por quatro épocas, explicou terem sido muitas, incluindo o facto de Rui Pedro Braz se ter deslocado à capital francesa para se encontrar com Ristic. "Muitas coisas fizeram-me escolher o Benfica. Primeiro, a grandiosidade do clube e as suas ambições, mas também o facto de o clube estar muito certo sobre as suas intenções. As ambições do clube e as minhas próprias ambições estão em sintonia. Desde o primeiro momento que não foi uma decisão difícil para mim. Estou muito certo disso. Desde o primeiro momento que estamos na mesma página. O diretor-desportivo [Rui Pedro Braz] foi a Paris encontrar-se comigo e isso diz muito. Agradeço por tudo e agora estamos aqui", atirou o defesa, de 26 anos.Ristic enfrentará uma nova realidade, que implica não só um novo treinador, como também uma nova cidade e um novo desafio. "O treinador disse: 'Se amas o futebol, amas o Benfica'. Tenho cem por cento a certeza que vamos estar juntos nessa ideia e que essa frase vai continuar connosco. Estou confiante nisso", disse o novo reforço, partilhando também a sua primeira impressão do clube: "Tal como eu disse ao diretor-desportivo nos últimos dias, esta era uma conjuntura que eu estava à procura. Em termos futebolísticos, sei que a pressão e ambição que se vive no clube tem impacto nos adeptos e na cultura do país. Tinha falta de sentir isto. Sou muito ambicioso e estas coisas que o Benfica pode oferecer são aquilo que eu estava mesmo a precisar. Vim aqui para ganhar, não vim aqui para brincar. Estou cem por cento confiante de que vamos passar um bom tempo juntos. Estou ansioso pelos próximos desafios. Mal posso esperar."Quanto ao estilo ofensivo que precisam os laterais para encaixar no estilo de jogo do Benfica, Ristic atirou sem reticências: "É o meu estilo. Estou certo de que não haverá qualquer problema. Estou certo também que vou aprender o mais rápido possível. Tal como eu disse, vim aqui para ganhar. Penso que vai correr tudo como eu estou à espera que aconteça."Para além de considerar que se encaixará bem, o sérvio reconheceu também que vive tempos muito risonhos. "Este é, muito provavelmente, o dia mais importante da minha vida. Este passo pode ser decisivo [na minha carreira]. Neste exato momento, estar num gigante como o Benfica pode mudar muita coisa, pelo que acredito. Principalmente no plano futebolístico, como na Seleção Nacional. Está tudo perfeito até agora. Vamos ver o que o futuro espera. Estou otimista."O novo reforço dos encarnados comentou ainda sobre a tradição do clube da Luz, revelando que "este sentimento" não teve nos clubes por onde passou. "Desde que eu aqui cheguei que vi o quão grande é o impacto que o clube tem nas pessoas. Era este o sentimento que eu não tive nos meus clubes anteriores e que eu sentia falta. Mal posso esperar para sentir tudo isto, para sentir a energia, especialmente dentro de campo. Estou ansioso. Sou um apaixonado. O futebol é, de certa forma, a minha obsessão. Penso que aqui tudo isso chegará a um outro patamar com tudo o que se passa à volta deste clube. Vai correr tudo bem. Estou muito otimista em relação a isso", terminou.