Ristic realizado no Benfica: «Pela primeira vez sinto que estou onde deveria estar»

Mihailo Ristic foi um dos jogadores já confirmados pelo Benfica para a nova temporada. O lateral-esquerdo que acabou contrato com o Montpellier garantiu ter feito a escolha certa ao assinar pelas águias."A Sérvia joga um futebol bonito de ver e é meu dever estar pronto e responder aos pedidos do selecionador se ele decidir dar-me uma oportunidade. Acredito que há um lugar para mim no sistema da nossa seleção. Mudei de clube e pela primeira vez sinto que estou onde deveria estar e onde me sinto feliz e satisfeito. O Benfica tem um contexto e muitas condições que permitem que um jogador possa mostrar todo o seu potencial. Segui o caminho de alguns dos meus amigos e acredito que vou justificar as expectativas dos dirigentes e adeptos da equipa", garantiu em conferência de imprensa da seleção sérvia.O lateral, de 26 anos, acabou por ver o selecionador brincar, depois, com o facto de a Sérvia ter confirmado a qualificação direta para o Mundial precisamente diante de Portugal, no Estádio da Luz. "Os sérvios geralmente gostam de Lisboa. Eles amam-na mesmo", referiu com boa disposição Dragan Stojkovic.