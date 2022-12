No final do jogo, Mihailo Ristic esteve à conversa com dois compatriotas que jogam no Sevilha, o guarda-redes Marko Dmitrovic e o médio ex-Sporting Nemanja Gudelj. O trio não chegou a coincidir em nenhum clube durante as respetivas carreiras, mas são todos internacionais pela Sérvia, das seleções mais jovens à principal.