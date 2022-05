Ristic vai assinar com o Benfica por três temporadas

Mihailo Ristic assinou com o Benfica por três temporadas, de acordo com o jornal francês 'L'Équipe'. Assim, o jogador ficará com contrato até 2025.Tal comojá tinha avançado, o defesa-esquerdo, de 27 anos, tem tudo fechado com os encarnados e já só espera pela viagem até Lisboa, que será em breve, para realizar os habituais exames médicos e testes físicos.O ex-jogador do Montpellier cumpriu 31 partidas esta temporada pelo emblema francês e prepara-se para juntar-se à seleção da Sérvia para os jogos da Liga das Nações.