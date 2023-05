Rivais de Manchester juntam-se à corrida por Cher Ndour

Cher Ndour, jovem internacional sub-20 por Itália que está em final de contrato com o Benfica, viu esta terça-feira o Manchester United e o Manchester City juntarem-se à longa lista de clubes interessados no seu concurso.

A informação foi hoje avançada pelo jornal 'The Sun', que dá conta de elementos do departamento de scouting dos citizens terem marcado presença em jogos do médio pelo Benfica e pelos sub-20 de Itália.

Recorde-se que Cher Ndour cumpriu, na goleada por 5-1 frente ao V. Guimarães na ronda 25 do campeonato, a estreia pela equipa principal das águias. Na última jornada, na receção ao Sp. Braga, esteve no banco de suplentes, mas não chegou a ser utilizado por Roger Schmidt, alguém que aprecia muito as qualidades do ainda jovem jogador, tal como Record já deu conta.



Interessados também em Itália e França



À lista de interessados em Cher Ndour, juntam-se vários pretendentes de Itália, mais concretamente a Juventus e o Milan. Em França, foi o PSG que também já foi associado como possível destino do jovem médio do Benfica.