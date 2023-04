River Plate continua a sonhar com Otamendi: «Esperemos que suceda. Depende dele»

O interesse do River Plate em Nicolás Otamendi é algo que se fala de forma insistente na imprensa argentina há vários meses e esta quinta-feira, um dia depois do adeus do Benfica à Liga dos Campeões, volta a estar na ordem do dia. Desta feita por parte da emissora TyC Sports, que na sua edição online dá conta da renovada esperança dos dirigentes millonarios em conseguir convencer o central a cruzar o Atlântico no final da época para representar o clube.Segundo a emissora argentina, Otamendi tem mãos uma proposta de renovação contratual com o Benfica por mais duas temporadas, mas por agora não tem uma decisão tomada, o que mantém os responsáveis millonarios na expectativa. Um sonho que estes alimentam especialmente pelo facto de Otamendi se ter assumido há muito como fã incondicional da equipa de Buenos Aires e já ter até confessado que gostaria de acabar no clube.Curiosamente, poucas horas depois da publicação dessa notícia, o diretor desportivo do River Plate falou precisamente de Otamendi e confessou uma vez mais o sonho. "Esperemos que em algum momento suceda, sabemos das suas capacidades... Depende dele. Sabemos dos números que o Benfica colocou em cima da mesa. A menos que ele diga que se quer sentar connosco, é difícil", disse Enzo Francescoli, à D Sports Radio.