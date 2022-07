River Plate é eliminado da Libertadores e Enzo Fernández reforça Benfica no imediato

Esta é a notícia que os benfiquistas mais gostariam de ler nos últimos dias e concretizou-se: o River Plate foi eliminado da Taça Libertadores. Assim, Enzo Fernández não tem de esperar pela janela de mercado de inverno e reforça o Benfica no imediato.As águias chegaram a acordo pelo médio do River acordando a vinda para a Luz assim que os millonarios fossem eliminados da principal competição continental do futebol sul-americano. Esse facto aconteceu na madrugada desta quinta-feira (em Lisboa), já que a vantagem do Vélez, da primeira mão (1-0), prevaleceu no Monumental de Núñez. O nulo foi o resultado e, assim, passa o Vélez, que vai jogar nos 'quartos' com o Talleres de Pedro Caixinha.Enzo Fernandez foi titular pela formação de Marcelo Gallardo mas apresentou-se de forma discreta em campo. Acabou por ser rendido à passagem do minuto 60 pelo ex-portista Juan Quintero.O Vélez apresentou uma postura defensiva e o River controlou a bola como quis, mas sem ocasiões de golo em massa como poderia ser de esperar. A bola entrou mesmo na baliza, ao minuto 81, mas apesar dos festejos da formação de Enzo, o VAR reverteria o lance pelo braço na bola de Matias Suárez, mantendo o 0-0.Recorde-se que o jogador, de 21 anos, vai custar ao Benfica 10 milhões de euros por 75 por cento do passe, mais 8 milhões em variáveis.