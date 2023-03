River Plate oferece camisola a Otamendi: «É uma satisfação um clube elogiar-te desta forma»

Nicolás Otamendi foi muito aplaudido no Monumental, durante o particular com o Panamá que a Argentina venceu por 2-0 . Adepto assumido do River Plate, o central do Benfica recebeu uma camisola do clube, que presenteou também Messi e alguns ex-jogadores que representam a seleção argentina. No final do encontro, Otamendi mostrou gratidão ao emblema argentino."Estou agradecido ao River. Todos sabem que sou adepto [do clube], a verdade é que é uma satisfação um clube te elogiar desta forma, recebo muito carinho das pessoas e isso deixa-me feliz", referiu, sem esquecer, ainda assim, o Benfica."Continuo focado no Benfica, tento dar o meu melhor. Vamos à procura do campeonato e na Liga dos Campeões estamos bem e a tentar continuar seguir em frente", afirmou.O River Plate, recorde-se, está interessado em contar com o experiente defesa a partir da próxima época, mas o jogador, de 35 anos, está mais perto de renovar com as águias e continuar na equipa de Roger Schmidt.