Robert Bartolomeu jogou com Jurásek e traçou-lhe o 'raio-x': «O desenvolvimento foi meteórico» Médio checo com ascendência angolana acredita num futuro risonho para o lateral do Slavia apontado ao Benfica





Robert Bartolomeu partilhou o balneário com David Jurásek em Brno.

• Foto: Robert Bartolomeu Facebook e Slavia de Praga